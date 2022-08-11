اقتصاد

الوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأكثر مما كان متوقعاً

إن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ارتفعت الى مستويات قياسية جديدة، ما دفع بعض الدول للتحول الى استخدام النفط
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بأكثر مما كان متوقعاً هذا العام، فيما تدفع موجات الحر وارتفاع أسعار الغاز الدول إلى التحول نحو توليد الطاقة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري "إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولاراً للبرميل الواحد بعدما بلغت الذروة في حزيران / يونيو، بسبب زيادة الإمدادات وتصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة".

وفي تلك الأثناء ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة مما دفع بعض الدول إلى التحول إلى استخدام النفط، حسبما أوردت الوكالة.

وذكر تقرير الوكالة أنه "مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة، تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة خاصة في أوربا والشرق الأوسط وفي جميع أنحاء آسيا".

وأضاف التقرير "إن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ارتفعت الى مستويات قياسية جديدة، ما دفع بعض الدول للتحول الى استخدام النفط".

وقالت الوكالة "إن التحول في استخدام الوقود يحدث أيضًا في الصناعة الأوروبية بما فيها التكرير".

ونتيجة لذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، ويُتوقع أن يرتفع الطلب الآن بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً وصولاً الى إجمالي 99.7 مليون برميل يومياً في 2022.

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