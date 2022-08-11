الولايات المتحدة تؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

أربيل (كوردستان 24)- طالبت الولايات المتحدة الامريكية موسكو بوقف عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية ومحيطها، وتؤيد إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية "ان القتال قرب محطة نووية أمرٌ خطير وغير مسؤول"، مضيفاً "أن الولايات المتحدة تستمر في مناشدة روسيا وقف كل الاعمال العسكرية داخل المحطات النووية وفي محيطها".

وأضاف "ان الولايات المتحدة تطالب وضع المحطات النووية تحت الاشراف الاوكراني، وتدعم الدعوات الأوكرانية لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل المحة النووية ومحيطها".

وحذر ألامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وقت سابق اليوم الخميس من خطر وقوع "كارثة" وذلك قُبيل انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي بطلب من روسيا للبحث في وضع المحطة النووية.

موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات اليوم بشن ضربات جديدة على محطة زابوريجيا، فيما أشارت الشركة الأوكرانية المشغلة الى وقوع "خمس ضربات" قرب مستودع للمواد المشعة.

المصدر: فرانس برس