الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد للغبار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم الجمعة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة "ان الطقس في مناطق إقليم كوردستان سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين (10-20) كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون بين (8-10) كيلومتر.

وأضافت الهيئة "في المنطقة الوسطى سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، ودرجات حرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح غربية شمالية معتدلة السرعة بين (20-30) كيلومتر في الساعة، وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، أما عن مدى الرؤية فقالت الهيئة أنها ستكون بين (8-10) كيلومتر وفي الغبار سيكون بين (4-6) كيلومتر.

أما المنطقة الجنوبية من البلاد، فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة بين (20-30) كيلومتر في الساعة، وتنشط نهاراً الى (30-40) كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ومدى الرؤية يكون بين (8-10) كيلومتر، وفي الغبار (4-6) كيلومتر.