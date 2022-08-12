الصدر لجماهير الإطار: لتكن تظاهراتكم سلمية وأيدينا ممدودة لكم دون قياداتكم

أربيل (كوردستان 24)- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة رسالة لجماهير الاطار التنسيقي، وخاطبهم بأن تكون تظاهراتهم سلمية ويحافظوا على السلم الأهلي، وأيدينا ممدودة لكم دون قياداتكم.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة له اليوم على موقع تويتر يخاطب فيها جمهور الإطار التنسيقي "حسب فهمي فإننا وجماهير الاطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد، وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك".

وأضاف زعيم التيار الصدري "إن فسطاط الإصلاح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضاً يا جماهير الإطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن الذي وقع أسير الاحتلال والإرهاب والفساد".

وتابع قائلاً "إن قررتم التظاهر تزامناً مع مظاهرات الإصلاح، فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات".

ولفت الى أن أيدينا ممدوة لجماهير الاطار دون قياداته، فإن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحباً بسيد الإصلاح والوطن.