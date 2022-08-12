كوريا الجنوبية: تَحطُم مقاتلة كورية خلال مهمة أمنية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي أن طائرة مقاتلة كورية جنوبية تحطمت خلال مهمة أمنية فوق البحر الأصفر اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الانباء الكورية يونهاب أن سلاح الجو الكوري الجنوبي أعلن عن "تحطم طائرة مقاتلة كورية اليوم الجمعة خلال مهمة أمنية، ولكن الطيارين تمكنا من النجاة بسلام".

وأضافت الوكالة "أن الحادث وقع في الساعة 12:20 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، عندما كانت الطائرة في طريقها رجوعاً الى قاعدتها في "سوون" على بُعد 35 كيلومتراً جنوب سيئول".

وأشارت الى "أن الطائرة المقاتلة من طراز (إف – 4 إي)"، وفقاً لما صرح به سلاح الجو الكوري الجنوبي، ولم ترد تقارير عن تضرر مدنيين حتى الآن.