بالفيديو والصور | انطلاق تظاهرات صدرية وأخرى إطارية مضادة في محافظات عدة

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر الآلاف من أنصار الإطار التنسيقي في بغداد ومحافظات عديدة استجابة لدعوة زعمائهم في التعبير عن رفضهم لحل البرلمان الذي يعد مطلباً رئيسياً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث يواصل أنصاره الاعتصام منذ نحو أسبوعين.

هذا وأدّى الآلاف من أتباع الصدر في بغداد اليوم صلاة الجمعة خارج البرلمان دعماً للصدر الذي دعا أيضاً القضاء العراقي إلى حل البرلمان بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وسيطر أنصار الصدر على البرلمان العراقي منذ الشهر الماضي بعد جمود سياسي استمر عشرة أشهر عقب انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وقال مراسل كوردستان 24، إن أنصار الصدر نظموا مظاهرات مجدداً في محافظات عدة لدعم الاعتصام المفتوح أمام البرلمان الاتحادي.

يأتي هذا بينما خرج أنصار الإطار التنسيقي إلى الشوارع ضمن أحدث سلسلة من الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة في الأيام الماضية أدت إلى مخاوف من حدوث اضطرابات.