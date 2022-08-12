الإطار التنسيقي: العراق لا يدار إلا بالحوار ولا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع

أربيل (كوردستان 24)- قال الإطار التنسيقي اليوم الجمعة إن العراق لا يدار إلا بالحوار، مشيراً إلى أنه لا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع.

وهذا أحدث موقف للإطار التنسيقي منذ أن أعلن أنصاره اعتصاماً مفتوحاً في أسوار المنطقة الخضراء التي يعتصم فيها الصدريون خارج البرلمان.

ويسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة، لكن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرفضون ذلك ويطالبون بحل البرلمان.

وقال الإطار التنسيقي في بيان أثنى فيه على أنصاره المحتجين، إنه يعرب عن تضامنه مع "إرادة المتظاهرين التي أكدت مطالب الأغلبية الوطنية في الحياة الحرة الكريمة وقيام حكومة الخدمة الوطنية التي توفر العيش الكريم لأبناء الشعب العراقي كافة".

ويطالب الإطار التنسيقي وأنصاره بالإسراع في تشكيل الحكومة واستئناف جلسات مجلس النواب التي علّقها رئيسه محمد الحلبوسي إلى أجل غير مسمى.

وأضاف الإطار في بيانه الذي تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "نعاهد الجماهير العراقية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق مطاليبها ولن نحيد عن هذه الأهداف الوطنية الكبرى مادامت مرتبطة بآمال هذا الشعب وتطلعاته وطموحاته في المساواة والعدالة الاجتماعية".

وجاء في البيان "والأهم من ذلك أن هذا الوطن لا يدار إلا بالحوار والتفاهم بين جميع أبنائه ولا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع تحت أي ذريعة أو حجة".

كان الصدر قد أمهل القضاء العراقي أسبوعاً لحل البرلمان، وهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى ما لم يتحقق ذلك مما ينذر بتفاقم الأزمة السياسية.

ولم يتمكن المتخاصمون في الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة منذ عشرة أشهر، وهو أطول نزاع على السلطة منذ سقوط النظام السابق.