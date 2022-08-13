مجتمع

السعودية تُتيح "العُمرة" لحاملي جميع أنواع التأشيرات

يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين
author_image مظفر مزوري
الحرم المكي
الحرم المكي
الشرق الاوسط مكة المكرمة المدينة المنورة العمرة

أربيل (كوردستان 24)- أتاحت المملكة العربية السعودية السماح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم في المملكة.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها أن وزارة الحج والعمرة قالت "أن المملكة أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية".

وأشار البيان الى أنه "يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي تنتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وغيرها من الأمور".

وأضاف البيان "تتيح منصة "مقام" وبالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الالكترونية المعتمدة".

وتابع البيان "تُقدم منصة ”روح السعودية“ تسهيلات إلكترونية متعددة لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب".

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