واشنطن تؤكد تعزيز مبادلاتها التجارية وعلاقاتها مع تايوان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل من تعزيز مبادلاتها التجارية وعلاقاتها مع تايوان، موكداً على حقها في التحرك بحرية جواً وبحراً في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، رداً على السلوك "الاستفزازي" لبكين.

وقال منسق البيت الأبيض لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس الأمريكي كورت كامبل "إن خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام بينما ستعبر قوات أمريكية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك بعدما أجرت الصين أكبر مناورة عسكرية على الاطلاق حول الجزيرة التي تتمع بحكم ذاتي، خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الى تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد استعادتها يوماً ما ولو بالقوة إذا لزم الأمر، فيما اتهمت تايوان الصين باستخدام زيارة بيلوسي أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور الجزيرة منذ عقود، ذريعة لبدء التدريبات التي وصفتها تايبيه بأنها تجربة لغزو.

وأضاف كامبل "إن زيارة بيلوسي تتفق مع سياسة واشنطن الحالية، معتبراً أن الصين بالغت في رد فعلها"، مضيفاً "أن بكين استخدمت هذه الذريعة لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر".

وأشار كامبل الى "إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستواصل تعزيز علاقاتها مع تايوان، بما في ذلك عبر مواصلة الدفع قدما بعلاقتنا الاقتصادية والتجارية"، موضحاً "أن القوات الأمريكية ستستمر في الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتفق مع التزامنا حرية الملاحة منذ فترة طويلة".

وأكد "أن الولايات المتحدة ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصين وتايوان"، مضيفاً "أن ذلك يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة".

ورداً على تدريبات الصين، تعيد الولايات المتحدة تأكيد التزامها في المنطقة لكنها تؤكد على سياسة "الغموض الاستراتيجي" التي تتبعها وتعني الاعتراف بالصين دبلوماسيًا وفي الوقت نفسه دعم الحكم الذاتي لتايوان.

ولم يوضح المسؤول الأميركي شكل الانتشار الذي سيرافق هذه المناورات، وقال "لا تعليق لدي بشأن طبيعة عملياتنا ولا مواعيد عبور مضيق تايوان".

المصدر: فرانس برس