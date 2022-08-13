اقتصاد

منظمة أوبك: سبعة دول زادت إمداداتها النفطية من بينها العراق

العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل الى (4.496) ملايين برميل يومياً
author_image مظفر مزوري
العالم منظمة أوبك النفط العراق زيادة الانتاج

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة أوبك ارتفاع انتاج الدول الأعضاء الـ13 من النفط بنحو 216 ألف برميل يومياً خلال شهر تموز، وذلك بدعم زيادة الإمدادات من سبع دول من بينها العراق، ليصل الى 28.896 مليون برميل يوميًا.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري "ان الزيادات الأكبر جاءت من السعودية، إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل يومياً، ليصل الى (10.714) ملايين برميل يومياً، تليها الامارات بزيادة قدرها 48 ألف برميل يومياً، ومن ثم الكويت بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً".

وتابع التقرير "ان العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يومياً، ليصل الى (4.496) ملايين برميل يومياً"، مضيفاً "أن الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يومياً عن نفس الفترة من عام 2021".

وأشار التقرير الشهري لمنظمة أوبك "ان أكبر انخفاض جاء من فنزويلا، حيث انخفضت بمقدار 49 ألف برميل يومياً، ليصل انتاجها الى 661 ألف برميل يومياً، وتأتي بعدها أنغولا بمقدار 19 ألف برميل يومياً، ومن ثم ليبيا 11 ألف برميل يومياً، والكونغو 6 الآلاف برميل يومياً، وأخيراً الجزائر 3 برميل يومياً".

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