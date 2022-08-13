بعد أن ظل حاضراً 16 عاماً.. "ميسي" يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أربيل (كوردستان 24)- غاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ظل حاضراً بها لمدة 16 عاماً، وذلك بعدما قدم موسماً أقل من عادي مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي.

ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عاماً والذي فاز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، كان الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006، إذ تواجد بين الثلاثة الأوائل بإستمرار منذ عام 2007، باستثناء عام 2008.

وتُوّج نجم برشلونة الاسباني السابق بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، وهو رقم قياسي متقدماً على منافسه الأبرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بدوره بالكرة الذهبية خمس مرات.

ومنذ رحيل ميسي عن النادي الكتلوني في العام الماضي، لم يتمكن من ترك بصمة كأحد أفضل اللاعبين على مر التأريخ مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يبحث بدوره عن التتويج بلقب المسابقة القارية، إذ أُقصي من الدور ثُمن النهائي على يد ريال مدريد الاسباني.