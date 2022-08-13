مسرور بارزاني يدين تفجير جدة ويعلن تضامنه مع السعودية والمنطقة ضد الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة وأسفر عن سقوط إصابات.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر "ندين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة".

وأضاف "وإذ نعلن تضامننا مع المصابين إثر هذا الهجوم الشنيع، فإننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب".

وفجّر سعودي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في حي السامر بجدة يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من قوات الأمن بينما كانوا يحاولون اعتقاله.

ويُشتبه بأن المطلوب السعودي عضو في خلية إرهابية محلية نسقت تفجيراً انتحارياً في 2015 بمسجد في أبها يتردد عليه أفراد من قوات الأمن.

وتعرضت السعودية لسلسلة هجمات واسعة النطاق نفذها متشددون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منها هجمات على قوات الأمن وأهداف غربية.