سیاسة

مسرور بارزاني يدين تفجير جدة ويعلن تضامنه مع السعودية والمنطقة ضد الإرهاب

فجّر سعودي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في حي السامر بجدة يوم الأربعاء
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
مسرور بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان مسرور بارزاني السعودية جدة إدانة

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة وأسفر عن سقوط إصابات.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر "ندين بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة".

وأضاف "وإذ نعلن تضامننا مع المصابين إثر هذا الهجوم الشنيع، فإننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب".

وفجّر سعودي يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه في حي السامر بجدة يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من قوات الأمن بينما كانوا يحاولون اعتقاله.

ويُشتبه بأن المطلوب السعودي عضو في خلية إرهابية محلية نسقت تفجيراً انتحارياً في 2015 بمسجد في أبها يتردد عليه أفراد من قوات الأمن.

وتعرضت السعودية لسلسلة هجمات واسعة النطاق نفذها متشددون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، منها هجمات على قوات الأمن وأهداف غربية.

موضوعات ذات صلة
العراق

الإطار التنسيقي: العراق لا يدار إلا بالحوار ولا يمكن لطرف أن يصادر إرادة الجميع
  22 ساعات
العراق

علاوي يدعو لتشكيل الحكومة بجلسة برلمانية "في أي مكان بالعراق"
  23 ساعات
العراق

المالكي: تظاهرات الإطار أثبتت استحالة استحواذ جهة على الشارع دون أخرى
  19:30 2022/08/12
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف