تحسن في حالة سلمان رشدي ورفع جهاز التنفس عنه بعد يوم من طعنه

أربيل (كوردستان 24)- رُفع جهاز التنفس الصناعي عن الروائي البريطاني سلمان رشدي وتمكن من الحديث، بعد يوم من حادثة طعنه.

وهُوجم الكاتب "75 عاما"، في وقت متأخر من الجمعة، خلال حديثه في ندوة في نيويورك وكان في حالة حرجة.

وأكد وكيله، أندرو ويلي، الأنباء للإعلام الأمريكي، ولكنه في وقت سابق ذكر أن رشدي قد يفقد أحد عينيه.

وعلى مدار سنوات تلقى رشدي تهديدات بالقتل بسبب روايته "آيات شيطانية"، والتي يراها بعض المسلمين تذري الإسلام.

ووجه المدعي العام في قضية الاعتداء على الروائي سلمان رشدي تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية لهادي مطر البالغ من العمر 24 عاما والمقيم في فيرفيو بولاية نيوجيرزي الأمريكية.

ووفق ما قال ممثلو الادعاء في مقاطعة تشوتاكوا بولاية نيويورك الأمريكية السبت، فإن هادي مطر المشتبه به في الهجوم على الروائي سلمان رشدي، خلال محاضرة بالولاية يواجه تهمة الشروع في القتل وإنه محتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

ويذكر أن الروائي الهندي المولد الذي عاش سنوات مختبئا بعد أن دعت إيران المسلمين إلى قتله بسبب روايته "آيات شيطانية" تعرض إلى هجوم طُعن خلاله في الرقبة والبطن على المنصة خلال إلقائه محاضرة الجمعة.