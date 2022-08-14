الهجرة العراقية توضح بشأن السلامة الأمنية للعوائل العائدة من مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين يوم السبت، بشأن السلامة الأمنية للعوائل العائدة من مخيم الهول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع)، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكيز، إن"العوائل في مخيم الهول يتم تدقيقها أمنياً قبل نقلهم وفي حالة وجود أي مؤشر أمني ضد أي عائلة يتم اعتقالها".

وبين أن"الأخبار التي يتم تداولها عن نقل العوائل والتي تشكل خطراً على أمن الدولة مبالغ فيها".

وأضاف أن "أكثر العوائل التي يتم نقلها هم نساء وشيوخ كبار بعد أن يتم تدقيقهم أمنياً وهم تحت مراقبة ومتابعة الأجهزة الأمنية في المخيم وحتى بعد خروجهم يتم التنسيق مع مناطق عودتهم ومتابعتهم من قبل الجهات الأمنية في تلك المناطق".

ولفت الى أنه "في حال وجود مشكلة أو عائق أمني أو اجتماعي تتم معالجته قبل إعادتهم الى مناطقهم".

وتابع أن"هناك عوائل تم نقلها الى مناطقها بعد أن خضعوا للتأهيل النفسي من ثلاثة الى أربعة أشهر"، مؤكداً أنه "لم يتم تسجيل أي مشكلة أمنية أو إجراءات اتخذتها هذه العوائل مخالفة للقانون أو شبهات تستدل على أنهم عناصر مسيئة في المجتمع".