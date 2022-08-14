العامري يعتزم زيارة أربيل لبحث الأزمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، زيارة الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل ويجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني.

ووفقا للمعلومات التي وردت لكوردستان 24، فإن اللقاء بين الرئيس بارزاني ووفد العامري، سيركز على بحث الوضع السياسي في العراق والتوترات الأخيرة في بغداد.‏

ويوم امس اجتمع العامري مع القوى السياسية السنية في بغداد، والتقى مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في بغداد، حيث تناقش الجانبان الاوضاع في العراق وآخر المستجدات بخصوص تشكيل حكومة عراقية جديدة.‏