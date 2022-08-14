سیاسة

العامري يعتزم زيارة أربيل لبحث الأزمة السياسية

author_image سوار أحمد
کوردستان هادي العامري الرئيس بارزاني اربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، زيارة الى عاصمة إقليم كوردستان، أربيل ويجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني.

ووفقا للمعلومات التي وردت لكوردستان 24، فإن اللقاء بين الرئيس بارزاني ووفد العامري، سيركز على بحث الوضع السياسي في العراق والتوترات الأخيرة في بغداد.‏

ويوم امس اجتمع العامري مع القوى السياسية السنية في بغداد، والتقى مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في بغداد، حيث تناقش الجانبان الاوضاع في العراق وآخر المستجدات بخصوص تشكيل حكومة عراقية جديدة.‏

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف