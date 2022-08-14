سیاسة

هادي العامري يصل أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان هادي العامري اقليم كوردستان الأزمة السياسية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري يوم الأحد، الى أربيل، على رأس وفد من الإطار التنسيقي، لبحث الأزمة السياسية في العراق.

وكان في استقبال العامري والوفد المرافق له، وزير داخلية الاقليم ريبر احمد ومسؤول الملف العربي في مقر بارزاني عرفات كرم.

ومن المقرر ان يلتقي العامري مع الرئيس مسعود بارزاني، وبقية القيادات الكوردية من اجل طرح مبادرة سياسية على أمل ان تسهم بحل الأزمة السياسية.

وكان العامري قد التقى مساء السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

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