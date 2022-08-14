سیاسة

الرئيس بارزاني والعامري يؤكدان على أهمية اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة العراقية

الجانبان تبادلا وجهات النظر إزاء الوضع السياسي وآخر المستجدات في العراق
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الرئيس بارزاني والعامري
الرئيس بارزاني والعامري
کوردستان العراق الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الفتح هادي العامري اليوم الأحد على أهمية اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة السياسية في العراق.

وذكر مقر البارزاني على صفحته في فيسبوك أن "الرئيس بارزاني استقبل في صلاح الدين اليوم الأحد رئيس تحالف الفتح السيّد هادي العامري".

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر إزاء الوضع السياسي وآخر المستجدات في العراق، فضلاً عن المعوقات التي تعترض العملية السياسية.

وأشار مقر البارزاني إلى أن الجانبين شددا على ضرورة أن تتخذ الأطراف خطوات سعياً لحل المشاكل إلى جانب تكثيف جهودها لإنهاء الأزمة السياسية.

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