مسرور بارزاني للعامري: تنفيذ الدستور يضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إن تنفيذ الدستور من شأنه أن يضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن مسرور بارزاني استقبل اليوم في أربيل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث معه آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد.

ونقل البيان عن العامري قوله إن "لإقليم كوردستان وقيادته دوراً فاعلاً في المعادلات السياسية العراقية، وهو ما يحتم على جميع الأطراف والمكونات العراقية الإرتكان إلى الحوار، إلى جانب تعزيز جهودها من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطير الذي يشهده".

وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق، كما أشار إلى أن المكونات العراقية ترتبط بمصالح مشتركة ويمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل، بحسب البيان.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات، ويضع العراق على مسار التقدم والرخاء والازدهار، كما جاء في البيان.