رئاسة إقليم كوردستان تواسي مصر في حادثة "أبو سيفين"

أربيل (كوردستان 24)- عزّت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأحد جمهورية مصر العربية في حادثة الحريق داخل كنيسة أبو سيفين في الجيزة.

وقضى نحو 14 شخصاً وأصيب 45 آخرون معظمهم سقطوا نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان على حسابها في تويتر "نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً أثر حادث الحريق الأليم في كنيسة أبو السيفين اليوم في الجيزة".

وأضافت "نشارك ذوي الضحايا أحزانهم، راجين أن يتغمد الباري تعالى المتوفين بواسع رحمته وينعم الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً أثر حادث الحريق الأليم في كنيسة أبو السيفين اليوم في الجيزة. نشارك ذوي الضحايا أحزانهم، راجين أن يتغمد الباري تعالى المتوفين بواسع رحمته وينعم الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم الجميع الصبر والسلوان. — Kurdistan Region Presidency (@KurdistanRegion) August 14, 2022

واندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة أدى إلى تدافع المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف.

وحجبت النيران باب الخروج من قاعة الصلاة مما أدى لتفحم بعض الجثث، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن غالبية الضحايا من الأطفال.