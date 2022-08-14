سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان تواسي مصر في حادثة "أبو سيفين"

اندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة
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معظم الضحايا من الأطفال - صورة: فرانس برس
معظم الضحايا من الأطفال - صورة: فرانس برس
کوردستان مصر رئاسة إقليم كوردستان كنيسة الجيزة

أربيل (كوردستان 24)- عزّت رئاسة إقليم كوردستان اليوم الأحد جمهورية مصر العربية في حادثة الحريق داخل كنيسة أبو سيفين في الجيزة.

وقضى نحو 14 شخصاً وأصيب 45 آخرون معظمهم سقطوا نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان على حسابها في تويتر "نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعباً أثر حادث الحريق الأليم في كنيسة أبو السيفين اليوم في الجيزة".

وأضافت "نشارك ذوي الضحايا أحزانهم، راجين أن يتغمد الباري تعالى المتوفين بواسع رحمته وينعم الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

واندلع الحريق نتيجة ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بكنيسة أبو سيفين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة أدى إلى تدافع المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف.

وحجبت النيران باب الخروج من قاعة الصلاة مما أدى لتفحم بعض الجثث، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن غالبية الضحايا من الأطفال.

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