"الديمقراطي" يعقد اجتماعا "مهما" لبحث التطورات السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمين نجار، ان قيادة حزبه ستعقد اجتماعا "مهما"، لبحث آخر التطورات السياسية في العراق.

وقال نجار وهو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكوردستان 24، ان "قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستجتمع اليوم الأثنين 15 آب أغسطس بحضور الرئيس مسعود بارزاني، لمناقشة آخر الأحداث والتطورات السياسية في العراق".‏

واكد نجار ان اجتماع اليوم "مهم"، خصوصا أنه يأتي في وقت يعاني فيه العراق من انسداد سياسي، وكذلك بعد زيارة هادي العامري يوم امس الى الاقليم.

ويأتي اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت أصبح فيه الوضع السياسي في العراق أكثر تعقيدا ولم تتوصل الأطراف إلى أي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تستمر المظاهرات التي يقوم بها أنصار الصدر والإطار التنسيقي ضد بعضها البعض في بغداد.‏

وأضاف أمين نجار "على الرغم من الاجتماع والمناقشات، لم نتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن بشأن اختيار مرشح لرئاسة العراق، ولكننا على وشك الاتفاق".

ويوم امس أجرى رئيس تحالف فتح هادي العامري، زيارة الى إقليم كوردستان، التقى فيها بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، حيث تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر وبحث العراقيل التي تعترض العملية السياسية العراقية.