محكمة عراقية تقضي بمصادرة أموال السياسي العراقي مثال الآلوسي

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، ان محكمة عراقية، أصدرت قرارا بمصادرة أمواله، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يغيّر نهجه.

وقال الآلوسي لكوردستان 24 عبر اتصال، انه "تمت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها له".

ونشر الآلوسي على حسابه في موقع تويتر "عيش وشوف نفس المحكمة التي اصدرت قرارات القبض بحق سرمد الطائي ومحمد عبد الجبار، قرار القضاء النزيهة الذي لا ولاء له غير العراق ! بمصادرة اموالي !".

وأضاف "يا غبر لا املك الا تقاعدي ولن اغير من نهجي السياسي ولا اخاف او احترم القتلة والفاسدين والولائيين لكم ما تسوله لكم النفوس المنحرفة".

ويعرف الآلوسي، وهو نائب سابق ومؤسس حزب الأمة العراقية، بالهجوم على الأحزاب المتنفذة والميليشيات الموالية لإيران.