طائرات مسيّرة تستهدف "التنف" والتحالف يرد

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا اليوم الإثنين، ان قواته ردت على هجوم بطائرات من دون طيار استهدفت قاعدة التنف العسكرية، بجنوب شرق سوريا.

وقال التحالف، الذي أنشئ لمواجهة داعش، في بيان إن قواته "ردّت على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف" عند حوالى الساعة السادسة صباحاً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما "تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.

كما أكد أن "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".