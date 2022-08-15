مناورات عسكرية صينية جديدة مع زيارة وفد من الكونغرس الامريكي لتايوان

أربيل (كوردستان 24)- تزامناً مع زيارة وفد من الكونغرس الامريكي إلى تايوان، أعلنت القيادة الشرقية للجيش الصيني أنها نظمت دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

وقال بيان القيادة الشرقية للجيش الصيني "ان جيش التحرير الشعبي الصيني نظم في 15 آب دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

ويلتقي البرلمانيون الأمريكيون مع الرئيسة تساي إنغ ون لمناقشة العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك، وتزامنا مع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، أعلنت الصين الإثنين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان.

وجاءت الزيارة لوفد من خمسة برلمانيين أمريكيين، بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

وسيناقش البرلمانيون، الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون، العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ، إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد استعادتها ولو بالقوة. وبعد زيارة بيلوسي، أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة.

المصدر: فرانس برس