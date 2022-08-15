هوشيار زيباري: الاحتقان السياسي بين الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، والاحتقان السياسي بين الاطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه.

وأضاف زيباري في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين "الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، الحرب الكوردية عام 1994 لم تبدأ بقرار من السادة مسعود بارزاني وجلال طالباني، ولكن أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية كانت السبب".

وأشار الى "أن الاحتقان السياسي الحالي بين القوى الشيعية الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه، ولنستفيد من التأريخ"