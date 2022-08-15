سیاسة

هوشيار زيباري: الاحتقان السياسي بين الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه

الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية وإنما أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية كانت السبب
author_image مظفر مزوري
عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري
کوردستان هوشيار زيباري التيار الصدري الاطار التنسيقي

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، والاحتقان السياسي بين الاطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه.

وأضاف زيباري في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين "الحروب الاهلية لا تحدث بقرارات قيادية، الحرب الكوردية عام 1994 لم تبدأ بقرار من السادة مسعود بارزاني وجلال طالباني، ولكن أحداث عنف فردية ومتفرقة من قبل قيادات ميدانية كانت السبب".

وأشار الى "أن الاحتقان السياسي الحالي بين القوى الشيعية الإطار والتيار وصل ذروته ويجب منعه، ولنستفيد من التأريخ"

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف