الإطار التنسيقي: هبّوا من قراكم وتوجهوا بقلب عراقي لدعم قضاياكم

أربيل (كوردستان 24)- دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة جماهيره الى الإستعداد العالي للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى، وطالبوا جماهيرهم أن يهبّوا من قراهم ومدنهم ويتوجهوا بقلب عراقي لدعم قضاياهم.

وقالت اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة في بيان لها اليوم "إلى أبناء شعبنا، لكم منا خالص التقدير والامتنان على وقفاتكم الجماهيرية المشهودة دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القضائية والتشريعية والحفاظ على القانون والدستور ومنع الفوضى والانفلات".

ودعا البيان الجماهير الى "الإستعداد العالي والجهوزية التامة للانطلاق بتظاهرات جماهيرية كبرى تحفظ للعراقيين دولتهم وتحقيق مطالبهم بالإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات قادرة على رفع المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن العراقي من غلاء المعيشة وشحة الماء وانقطاع الكهرباء وغيرها".

وأضاف البيان أن "الدولة دولتكم والبلد بلدكم وأنتم من عانيتم وكابدتم ودفعتم بأعز الشهداء للدفاع عنه ، وهذه التظاهرات ليست لحزب أو تيار أو جهة فهي تظاهرات الشعب الذي يحمي الدولة من أجل أن يعيش بأمان وسلام وسيادة واستقرار ، ومن أجل القضاء على البطالة والحرمان والفقر".

وطالب البيان الجماهير أن "لا تقصروا وأنتم أبناء العشائر العراقية الأصيلة التي لاتتوانَ عن الدفاع عن حقها ولاتسمح لأحدٍ بمصادرة إرادتها أو ينتهك هيبتها، فالحكومة الحالية قاصرة ومقصرة ومجلس النواب عاطل معطل والقضاء يتعرض للتجاوزات ولا أحد يضمن الحماية غير القانون والدستور، فهبوا من قراكم ومدنكم وتوجهوا بقلب عراقي نقي لدعم دولتكم ونصرة قضاياكم العادلة".

وأشار البيان الى أن زمان ومكان التظاهرات القادمة سيتم تحديدها قريباً من قبل اللجنة.