واشنطن: حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت بما يقارب مليار دولار خلال حزيران الماضي

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت بما يقارب مليار دولار خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها ان "حيازة العراق من السندات الخزانة الأمريكية لشهر حزيران من العام 2022 انخفضت بمقدار 929 مليون دولار وبنسبة 2.82 بالمئة لتصل الى 31.965 مليار دولار بعد أن كانت 32.894 مليار دولار في شهر آيار الماضي".

وبينت ان "هذه السندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.2 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 15.939 مليار دولار وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 16.026 مليار دولار"، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 0.4 بالمئة من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 119.155 مليار دولار، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 45.957 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثالثا 39.868 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 6.702 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.892 مليار دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.236.291 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 967.778 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 615.413 مليار دولار، ومن ثم تأتي لكسمبورغ بواقع 306.833 مليارات دولار".