نيجيرفان بارزاني: ينبغي أن ندعم الأطراف السياسية لإخراج العراق من حالة الانسداد السياسي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، ان إقليم كوردستان يجب أن يدعم الأطراف السياسية العراقية، للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان، إن "إحياء ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو تكريم تاريخ مهم من المقاومة الثورية والمدنية واحترام نضال وتضحية شعب كوردستان تحت قيادة وراية الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والنضال والتضحية في سبيل الحرية والخلاص".

وأضاف، أن "تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء كضرورة تاريخية في وقتٍ عصيب، بقيادة البارزاني الخالد وعلى يد مجموعة من مناضلي كوردستان الذين صنعوا أحلام وتمنيات وآمال الشعب الكوردستاني جنبا إلى جنب مع برنامج التحرر السياسي الذي جمع طبقات وشرائح الشعب الكوردستاني كافةً".

وتابع، "لطالما تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعقيدة وطنية سلمية وديمقراطية، وتجربة سنوات عديدة تثبت حقيقة أن التعايش السلمي وقبول الآخر، والمغفرة والتسامح، من المبادئ الرئيسية لثقافته السياسية والدفاع عن حقوق جميع المكونات بكل الاختلافات القومية والدينية، هو إيمان ثابت للحزب وقد قدم تضحيات كبيرة من أجله".

وقال نيجيرفان بارزاني "وتحتاج كوردستان اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الأحزاب السياسية ومكوناتها لمواجهة التحديات وحماية الإنجازات الدستورية واتخاذ خطوات نحو مستقبل أفضل. وينبغي لنا أن نساعد وندعم الأطراف السياسية العراقية لإخراج البلد من حالة الانسداد السياسي التي يمر فيها".