سیاسة

نيجيرفان بارزاني: ينبغي أن ندعم الأطراف السياسية لإخراج العراق من حالة الانسداد السياسي

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزان الأطراف السياسية العراقية الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، ان إقليم كوردستان يجب أن يدعم الأطراف السياسية العراقية، للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان، إن "إحياء ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو تكريم تاريخ مهم من المقاومة الثورية والمدنية واحترام نضال وتضحية شعب كوردستان تحت قيادة وراية الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والنضال والتضحية في سبيل الحرية والخلاص".

وأضاف، أن "تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني جاء كضرورة تاريخية في وقتٍ عصيب، بقيادة البارزاني الخالد وعلى يد مجموعة من مناضلي كوردستان الذين صنعوا أحلام وتمنيات وآمال الشعب الكوردستاني جنبا إلى جنب مع برنامج التحرر السياسي الذي جمع طبقات وشرائح الشعب الكوردستاني كافةً".

وتابع، "لطالما تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعقيدة وطنية سلمية وديمقراطية، وتجربة سنوات عديدة تثبت حقيقة أن التعايش السلمي وقبول الآخر، والمغفرة والتسامح، من المبادئ الرئيسية لثقافته السياسية والدفاع عن حقوق جميع المكونات بكل الاختلافات القومية والدينية، هو إيمان ثابت للحزب وقد قدم تضحيات كبيرة من أجله".

وقال نيجيرفان بارزاني "وتحتاج كوردستان اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الأحزاب السياسية ومكوناتها لمواجهة التحديات وحماية الإنجازات الدستورية واتخاذ خطوات نحو مستقبل أفضل. وينبغي لنا أن نساعد وندعم الأطراف السياسية العراقية لإخراج البلد من حالة الانسداد السياسي التي يمر فيها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف