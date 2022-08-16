قصف تركي على كوباني يودي بحياة طفل ويسفر عن وقوع اصابات

أربيل (كوردستان 24)- أسفر القصف التركي المدفعي، صباح اليوم الثلاثاء، لأحياء وسط مدينة كوباني وريف المدينة، بريف حلب ، الى استشهاد طفل ووقوع إصابات.

وقال موقع "نورث برس" إن "قصفا تركيا استهدف سيارة بالقرب من مركز قوى الأمن الداخلي "الأسايش" وسط مدينة كوباني".

وأضاف أن خمس قذائف مدفعية استهدفت حي "الشهيدة بيمان" وسط المدينة، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف على قرى "بوبان، أشمة، سفتك، سيلم" بالريف الغربي للمدينة.

وقالت وكالة مقربة من الإدارة الذاتية، ان "الطفل عبد محمد حجي (12 عاماً) توفي متأثراً بجراحه في قرية زورافا غربي عين العرب (كوباني)، فيما أصيب كل من عبد خلف (40 عاماً) ومروى حمدو (40 عاماً) من قرية سفتك، والطفل خليل جهاد شيخو البالغ من العمر عامين بشظايا القذائف التركية في مدينة عين العرب (كوباني).

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه القصف التركي على كوباني وقراها الحدودية مستمراً، حيث سقطت العشرات من القذائف على مركز المدينة وأطرافها إلى جانب قراها الحدودية الشرقية والغربية.