سیاسة

التيار الصدري: الثالوث الإطاري يلعب بالنار ويؤجج "الحرب الأهلية"

author_image سوار أحمد
العراق وزير الصدر الثالوث المشؤوم اللعب بالنار

أربيل (كوردستان 24)- قال التيار الصدري اليوم الثلاثاء، ان الثالوث الإطاري يلعب بالنار، مشيرا الى أنه قد يكون من صالحه تأجيج "الحرب الأهلية".

وجاء ذلك على لسان وزير الصدر صالح محمد العراقي في بيان، شن فيه هجوما جديدا على قوى ضمن الإطار التنسيقي، وسط ارتفاع حدة الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق.

وقال صالح محمد العراقي، "يجب على الكتل المنضوية في (الإطار) كبح جماح (الثالوث الإطاري المشؤوم) فوراً، فهذا الثالوث (يلعب بالنار) وقد يكون من صالحه تأجيج (الحرب الأهلية) من خلال: (الاعتصام مقابل الإعتصام) أو (المظاهرات مقابل المظاهرات)، فإننا إن نتظاهر إنما نتظاهر ضدّ الفاسدين.. فهل هم فـ.ـاســدون؟!".

ويشير حديث وزير الصدر على ما يبدو، الى قوى تنضوي ضمن الإطار التنسيقي، تقوم بتنظيم الاعتصام المقابل لاعتصام الصدريين، في المنطقة الخضراء، وهي كل من دولة القانون، عصائب أهل الحق، تيار الحكمة.

ات

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف