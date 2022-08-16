التيار الصدري: الثالوث الإطاري يلعب بالنار ويؤجج "الحرب الأهلية"

أربيل (كوردستان 24)- قال التيار الصدري اليوم الثلاثاء، ان الثالوث الإطاري يلعب بالنار، مشيرا الى أنه قد يكون من صالحه تأجيج "الحرب الأهلية".

وجاء ذلك على لسان وزير الصدر صالح محمد العراقي في بيان، شن فيه هجوما جديدا على قوى ضمن الإطار التنسيقي، وسط ارتفاع حدة الأزمة السياسية التي يعاني منها العراق.

وقال صالح محمد العراقي، "يجب على الكتل المنضوية في (الإطار) كبح جماح (الثالوث الإطاري المشؤوم) فوراً، فهذا الثالوث (يلعب بالنار) وقد يكون من صالحه تأجيج (الحرب الأهلية) من خلال: (الاعتصام مقابل الإعتصام) أو (المظاهرات مقابل المظاهرات)، فإننا إن نتظاهر إنما نتظاهر ضدّ الفاسدين.. فهل هم فـ.ـاســدون؟!".

ويشير حديث وزير الصدر على ما يبدو، الى قوى تنضوي ضمن الإطار التنسيقي، تقوم بتنظيم الاعتصام المقابل لاعتصام الصدريين، في المنطقة الخضراء، وهي كل من دولة القانون، عصائب أهل الحق، تيار الحكمة.