سیاسة

بعد دعوة مماثلة الاسبوع الماضي.. أنقرة تدعو للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة

نرى أن المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سوريا
author_image مظفر مزوري
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو
الشرق الاوسط تركيا سوريا النظام السوري المعارضة السورية

أربيل (كوردستان 24)- جددت أنقرة وعلى لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو دعوتها للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة، بعد دعوة مماثلة أطلقتها أنقرة الاسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الاناضول أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال في مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس اليوم الثلاثاء "يجب أن تتصالح الحكومة السورية والمعارضة، ونرى أن المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سوريا".

وأوضح اوغلو " بأنني استخدمت كلمة مصالحة وليس سلام"، مؤكدا أنه تم تحريف أقواله، مبيناً أن "تصريحاته لا تشكّل منعطفًا في الموقف التركي حيال سوريا".

وكان الوزير قد أعلن الخميس خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "علينا أن نجعل الحكومة السورية والمعارضة يتصالحان في، وإلا لن يكون هناك سلام دائم"، في اليوم التالي، تظاهر آلاف السوريين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة للحكومة السورية في شمال وشمال غرب سوريا، منددين بهذه التصريحات.

 

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