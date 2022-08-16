بالفيديو | قصف تركي يستهدف قاعدة تابعة للقوات السورية في كوباني

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف تركي استهدف قاعدة تابعة للقوات الحكومية السورية في ريف كوباني إلى الشرق من محافظة حلب.

وقال المرصد السوري على موقعه الإلكتروني، إن 11 شخصاً قُتلوا في القصف، مشيراً إلى أن الحصيلة "مرشحة للارتفاع" بسبب الإصابات البالغة للجرحى.

ولم يتسن معرفة فيما لو كان جميع القتلى من القوات الحكومية.

وأشار المرصد، ومقره بريطانياً، إلى أن تركيا قصفت كذلك نقاطاً أخرى في المنطقة التي تقع عند الحدود مع تركيا.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من دمشق.