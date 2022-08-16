الكاظمي يطلق مبادرة في القصر الحكومي لإنهاء الأزمة السياسية ويدعو للتهدئة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إنه سيدعو غداً لعقد حوار وطني يجمع قادة البلاد كافة لإيجاد حل للأزمة السياسية المتفاقمة منذ نحو عشرة أشهر بسبب الصراع على تشكيل الحكومة.

وقال الكاظمي في بيان "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق وأمنه، واستقراره أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك".

وأضاف أن المؤتمر يهدف لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات العراقيين.

ودعا الكاظمي "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".

وتابع "تتطلب مصلحة بلدنا من الجميع تغليب لغة الحوار، ومنح الوقت، والفرصة للنيات الوطنية السليمة، وقطع الطريق أمام متصيدي الفتن والخلافات".

وقال الكاظمي إن مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية ارتأت "ألّا تكون طرفاً في أي خلاف سياسي، وأنّ تركيزنا منصب على منع أيّ تأثيرات للأزمة السياسية على مصالح الناس وأمنها".

يأتي هذا في وقت يعتصم فيه الصدريون خارج البرلمان منذ نحو ثلاثة أسابيع لمنع تشكيل الحكومة من قبل خصومهم في الإطار التنسيقي، حيث يتجمع أنصاره على مقربة من المنطقة الخضراء، وهو ما عقّد المشهد كثيراً في بلد لا يزال يئن من أزمات عديدة.