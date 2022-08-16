لإظهار جاهزيته النووية.. الجيش الأمريكي يختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الامريكي أنه قام بإختبار صاروخه الباليستي "مينيتمان 3" العابر للقارات، لإظهار جاهزية القوى النووية الأمريكية والثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القوات الأمريكية في بيان لها إن "نحو 300 من هذه الاختبارات أُجريت من قبل ولم تكن نتيجةَ أي حدث عالمي بحد ذاته".

وباشر الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء في اختبار صاروخه الباليستي مينيتمان 3 العابر للقارات، والذي كان قد تأجل إطلاقه لتهدئة الوضع والتقليل من تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر.

وكانت الصين قد نشرت عشرات الطائرات وأطلقت الصواريخ مستخدمة الذخيرة الحية في مضيق تايوان بعد زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة ذات الحكم الذاتي، غير أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها ولن تتخلى أبداً في استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وأفادت القوات الأمريكية في البيان "إن هذا الاختبار يظهر جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للولايات المتحدة".

ويعتبر الصاروخ مينيتمان 3 الذي يمكنه حمل سلاح نووي، وهو من إنتاج شركة بوينج، سلاحا مهما في ترسانة الجيش الأمريكية الاستراتيجية حيث يبلغ مدى هذا الصاروخ ما يزيد على 9660 كيلومترا وباستطاعته التحليق بسرعة تقترب من 24 ألف كيلومتر في الساعة.

ويتم حفظ هذه الصواريخ في مستودعات تحت الأرض في أماكن متفرقة تحت إدارة أطقم الإطلاق.

وبهدف خفض التوتر النووي مع روسيا خلال حربها المستمرة مع اوكرانيا، كان الجيش الامريكي قد ألغى في أبريل / نيسان الماضي اختباراً لصاروخه الباليستي العابر للقارات "مينيتمان 3".

المصدر: فرانس برس