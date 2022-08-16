قصف متبادل بين الجيش التركي وحزب العمال في محيط العمادية

أربيل (كوردستان 24)- شن حزب العمال الكوردستاني اليوم الثلاثاء هجوماً صاروخياً على قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أتراك على الحدود بين إقليم كوردستان وتركيا.

واستهدف الهجوم، الذي شنه مسلحو حزب العمال الكوردستاني، قاعدة بامرني العسكرية الواقعة في محيط بلدة العمادية بمحافظة دهوك.

وهذا ثالث هجوم يستهدف القاعدة خلال شهرين، دون أن يتسنى معرفة ما إذا كانت تلك الهجمات قد أوقعت خسائر بشرية.

وقال شهود عيان لكوردستان 24، إن مسلحي حزب العمال الكوردستاني أطلقوا بعد غروب الشمس عدداً من القذائف على قاعدة بامرني الحدودية.

وأضاف أحد الشهود، وكان قريباً من الحادث، أن الصاروخ كان من نوع "ميلان".

ولم يتسن لكوردستان 24 التحقق من دقة تلك الرواية على نحو مستقل.

وذكرت مصادر أخرى أن القوات التركية المتمركزة في القاعدة ردّت على الهجوم، وأطلقت ثماني قذائف مدفعية باتجاه جبل متينا ضمن بامرني.

وأثارت الاشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الهلع بين السكان المحليين الذين طالبوا طرفي النزاع مراراً بنقل معاركهما إلى خارج المنطقة.