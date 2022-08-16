مجتمع

هيئة الحج والعمرة: تفويج أكثر من 13 ألف معتمر الى الديار المقدسة

تفويج المعتمرين عبر الشركات المعتمدة يسير بانسيابية عالية دون حدوث مشاكل أو معوقات
author_image مظفر مزوري
الحرم المكي
الحرم المكي
العراق مكة المكرمة المدينة المنورة مناسك العمرة

‌أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن تفويج 13216 معتمرا الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة في بيان لها اليوم الأحد انها " فوّجت 13216 معتمراً الى الديار المقدسة عبر مطارات بغداد وأربيل والنجف الاشرف والبصرة عبر شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل الاخرى".

وأضافت الهيئة انها "نقلت 9903 معتمرا من مطار بغداد الدولي و1785 معتمراً عن طريق مطار اربيل و 880 معتمراً من مطار النجف الاشرف و648 معتمراً عن طريق مطار البصرة".

واشارت الى "ان تفويج المعتمرين عبر الشركات المعتمدة لديها يسير بانسيابية عالية دون حدوث مشاكل أو معوقات".

وكان الهيئة العليا للحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق انها "حصلت على موافقة السلطات السعودية بمنح تأشيرات الدخول (فيزا) لموسم العمرة المقبل لثلاثة اشهر مع حق التجول في كل محافظات المملكة".

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