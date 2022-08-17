سیاسة

بينها النفط ومياه الشرب.. حكومة كوردستان تجتمع وتبحث 6 ملفات

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 17 آب أغسطس 2022، بأنه من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الاقليم اجتماعه الاعتيادي، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقالت الدائرة في بيان ان اجتماع مجلس الوزراء، سيناقش نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إلى بغداد في 23 تموز 2022، واللقاء مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب.

كما سيناقش الاجتماع زيارة وزير الثقافة والشباب الى ارمينيا.

من جهة أخرى سيتم عرض ومناقشة نتائج زيارة وفد وزارة البيشمركة الى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وسيناقش مجلس الوزراء مطالب وزارة النفط الاتحادية الجائرة ضد وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط والغاز الدولية في إقليم كوردستان وإجراءات حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن.

وافادت الدائرة أنه ستتم مناقشة تقرير وزير البلديات والسياحة عن أوضاع المياه وإيصال مياه الشرب للمواطنين، كما سيتم بحث مقترح لتنفيذ قرار التقاعد في قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020.

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