اجتماع ثلاثي لمناقشة صادرات الحبوب الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس إلى أوكرانيا، حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلن الناطق باسمه الثلاثاء.

وأعلن الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريس، سيشارك في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين زيلينسكي وأردوغان، لمناقشة صادرات الحبوب الأوكرانية في ضوء اتفاق إسطنبول الموقع في يوليو/تموز مع روسيا، وأيضا لبحث عدد من القضايا مثل إيجاد حل سياسي للحرب وسلامة محطة زابوريجيا النووية.

وفي السياق، صرح ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحفية: "بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني"، مشيرا إلى أن غوتيريس سيتوجه بعد ذلك إلى أوديسا ثم إلى تركيا.

وأضاف دوجاريك أن الاجتماع سيسمح "بمراجعة" تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في إسطنبول في يوليو/تموز للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو اتفاق "تعتبر تركيا عنصرا أساسيا فيه". وقال إن "عددا من القضايا ستطرح مثل الحاجة إلى حل سياسي للصراع. ليس لدي أدنى شك (في) أن مسألة محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستتم مناقشتها" مشيرا إلى أن لقاء ثنائيا سيعقد بين الرئيس الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة.

والجمعة، سيتوجه أنطونيو غوتيريس إلى أوديسا، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المستخدمة في إطار الاتفاق الدولي الذي أتاح مغادرة 21 سفينة محملة خصوصا بالذرة والقمح. على أن ينهي الأمين العام للأمم المتحدة رحلته في إسطنبول السبت حيث سيزور مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.