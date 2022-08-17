سیاسة

المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل مجلس النواب الى نهاية الشهر الجاري

author_image سوار أحمد
العراق المحكمة الاتحادية مجلس النواب مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان 24)- أجلت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، موعد البت بدعوى حل مجلس النواب إلى الثلاثين من آب/أغسطس الجاري.

ويأتي هذا بعد أن طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الأسبوع الماضي، من السلطات القضائية العمل على حل البرلمان العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.

وطالب الصدر في الوقت نفسه، رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم امس الثلاثاء، الأطراف السياسية العراقية الى الاجتماع والحوار بهدف إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها.

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