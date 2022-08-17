سیاسة

بغياب التيار الصدري.. بدء اجتماع القوى السياسية العراقية في بغداد

author_image سوار أحمد
العراق التيار الصدري مصطفى الكاظمي اجتماع موسع

أربيل (كوردستان 24)- بدأ اليوم الأربعاء 17 آب أغسطس 2022، الاجتماع بين القوى السياسية العراقية الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك بحضور المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ومقاطعة التيار الصدري.

وأعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف إن "التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

ودعا الكاظمي يوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الاربعاء؛ للبدء في حوار "جاد"، مشددا على كلّ الأطراف ضرورة "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي".

وطالب الكاظمي في بيان رسمي كلّ الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.

ب

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف