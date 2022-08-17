بغياب التيار الصدري.. بدء اجتماع القوى السياسية العراقية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- بدأ اليوم الأربعاء 17 آب أغسطس 2022، الاجتماع بين القوى السياسية العراقية الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك بحضور المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ومقاطعة التيار الصدري.

وأعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف إن "التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

ودعا الكاظمي يوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة اليوم الاربعاء؛ للبدء في حوار "جاد"، مشددا على كلّ الأطراف ضرورة "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي".

وطالب الكاظمي في بيان رسمي كلّ الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.