مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش الجهود المبذولة لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان الأربعاء اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، فقد عرض رئيس مجلس الوزراء، في الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد ولقائه مع رئيس الوزراء الاتحادي ورئيسي مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوفد جدد خلال اللقاءات تأكيده على موقف إقليم كوردستان الثابت في حل المشاكل والتوصل إلى اتفاق عادل على أساس الدستور.

وعلى ضوء ذلك، اتفق الجانبان على المضي في المفاوضات بين وزارتي النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حل مشترك يعود بالنفع على المواطنين العراقيين كافة.

وبعد ذلك، قدم وزير الثقافة والشباب حمه حمه سعيد إيجازاً عن زيارته إلى أرمينيا، بالإضافة إلى اللقاءات والاجتماعات والأنشطة التي أجراها في تلك البلاد.

كذلك تحدث وزير البيشمركة شورش إسماعيل عن زيارة وفد الإقليم العسكري إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أن المسؤولين لكلا الجانبين أكدوا، خلال اللقاءات والاجتماعات، على أهمية استمرار الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي لقوات البيشمركة الكوردستانية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بتلك الجهود وشدد في الوقت نفسه على ضرورة استمرار عملية الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة الكوردستانية، وهي خطوات بدأت فعلياً وتقع ضمن أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة.

وخُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع، لعرض نبذة عن الدعوى غير العادلة لوزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط والغاز العالمية العاملة في إقليم كوردستان، فضلاً عن إجراءات حكومة إقليم كوردستان من خلال اللجنة المكلفة بهذا الصدد.

وقدمَ الفقرة كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، حيث تضمنت المبادئ الدستورية التي يستند إليها إقليم كوردستان في الدفاع عن صلاحياته وحقوقه الدستورية، إلى جانب الجهود المبذولة بهذا الشأن.

وجدد مجلس الوزراء موقف إقليم كوردستان في مواصلة جهوده مع الحكومة الاتحادية بهدف إيجاد حل مشترك في إطار الدستور يصب في خدمة الجميع.