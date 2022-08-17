إقليم كوردستان يشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.. و 80 ألف زائر في أسبوع واحد

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان أن العدد الإجمالي للزائرين الى الإقليم في الأسبوع الماضي للفترة بين الخامس الى الحادي عشر من آب 2022، بلغ أكثر من 78 ألفاً، بينهم أكثر من 40 ألف زائر أجنبي، وذلك بحسب إحصائية صادرة من مديرية الإقامة والمنافذ الحدودية التابعة للوزارة المذكورة.

وأشارت الإحصائية الى أن العدد الإجمالي للمسافرين عبر الإقليم في الفترة المذكورة، من ضمنهم الزائرين والمغادرين، بلغ 158 ألفاً و 843 مسافراً، بينهم ٤٣ ألفاً و ١٦٦ مسافراً عبر مطار أربيل الدولي و ٩ آلاف و ٤٣ شخصاً عبر مطار السليمانية الدولي، فيما كان نصيب المنافذ البرية ١٦ ألفاً و ٤٣٤ مسافراً عن طريق منفذ حاج عمران، ٧١ ألفاً و ٤٦٩ شخصاً عبر منفذ إبراهيم خليل، ١٥ ألفاً و ١٢١ شخصاً عن طريق منفذ باشماخ و 3 آلالف و ٦١٠ شخصاً عبر منفذ برويزخان الدولي.

وجاء في الإحصائية أن عدد الأجانب الذين زاروا الإقليم خلال الأسبوع الماضي بلغ 41 ألفاً و 761 زائراً، من بينهم ١٠ آلاف و ٤١٧ زائراً قدموا الى الإقليم عن طريق مطار أربيل الدولي و 2 ألفان و 629 شخصاً عبر مطار السليمانية الدولي، فيما جاء ما مجموعه 3 آلاف و 284 مسافراً عن طريق منفذ حاج عمران، 20 ألفاً و 809 شخصاً عبر منفذ إبراهيم خليل، 3 آلاف و 983 شخصاً عن طريق منفذ باشماخ و 639 زائراً عبر منفذ برويزخان الدولي.

من جهة أخرى، يتبين من الإحصائية أن عدد المواطنين العراقيين الذين سافروا الى خارج القطر عن طريق منافذ الإقليم كان ٤٠ ألفاً ١٥ مسافراً، من بينهم 11 ألفاً و 576 مسافراً عن طريق مطار أربيل الدولي وألف و836 شخصاً عبر مطار السليمانية الدولي، فيما غادر 4 آلاف و529 منهم عن طريق منفذ حاج عمران، 17 ألفاً و 659 شخصاً عبر منفذ إبراهيم خليل، 3 آلاف و 416 شخصاً عن طريق منفذ باشماخ و 999 سافروا عبر منفذ برويزخان الدولي. في حين بلغ عدد الأجانب المغادرين خلال الفترة ذاتها 39 ألفاً و 299 أجنبياً.

يذكر أن إقليم كوردستان يشهد إقبالاً متزايدا من المسافرين الأجانب، سواء لغرض الإستثمار أو العمل أو البحوث أو السياحة، علماً أن موقع ويكي فوياج المختص بمعلومات السفر والوجهات السياحية، والمعتمد على تجارب المسافرين الفعليين، قد إعتبر إقليم كوردستان "أكثر مناطق العراق أماناً".