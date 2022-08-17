"كلمة حرة وإعلام صادق".. مكتب الصدر يشكر كوردستان24 لتغطياتها المهنية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء كتاب شكر وتقدير إلى قناة كوردستان24 الفضائية لتغطيتها المهنية في نقل الاحتجاجات وآخر المستجدات في العراق.

وجاء في كتاب الشكر، الذي حمل توقيع المكتب الخاص للصدر في النجف، أن تغطيات كوردستان24 ونقلها الوقائع، ولا سيما اعتصام الصدريين يدل على أن القناة صاحبة "كلمة حرة وإعلام صادق يهدف إلى نشر الوطني وتعزيز الروابط الاجتماعي بين البناء الشعب العراقي".

وأشار المكتب الخاص في كتابه، الذي حمِل شعار "عام التغيير"، إلى أن قناة كوردستان24 ساهمت في "نصرة مشروع الإصلاح والمصلحين ومحاربة الفاسدين والتبعية".

وكانت قناة كوردستان24 قد نقلت تغطيات حيّة للحظات اقتحام البرلمان من جانب أنصار التيّار الصدري الشهر الماضي، كما غطّت بصورة مكثفة ما أعقب ذلك من مظاهرات مضادة نظمها خصومهم في الإطار التنسيقي الذي يسعى لتشكيل الحكومة رغم معارضة الصدر.

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