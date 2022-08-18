بعد مؤتمر القوى السياسية ببغداد.. عمار الحكيم يزور السعودية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء، ان زعيم تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، وصل إلى مدينة جدة السعودية، حيث استقبله مسؤولون سعوديون كبار.

وقالت الوكالة ان نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري كانا في استقبال الحكيم في المطار.

وتأتي هذه الزيارة بعد حضور الحكيم لمؤتمر للقوى السياسية العراقية للنقاش بشأن الأزمة التي يشهدها العراق حاليا.

ولم يعلن بعد ما إذا كانت هذه الزيارة مرتبطة بالنقاشات السياسية حول أزمة تشكيل الحكومة في العراق.