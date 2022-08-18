البيشمركة والقوات الاتحادية تطلق المرحلة الخامسة "للإرادة الصلبة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس، أن العمليات المشتركة العراقية أطلقت عملية امنية مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة تحت اسم "الإرادة الصلبة/ المرحلة الخامسة".

وافادت الخلية، في بيان، إن التعاون والتنسيق المستمر بين قطعات وصنوف الأجهزة الأمنية كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فقد انطلقت، صباح اليوم الخميس، المرحلة الخامسة لعملية إلارادة الصلبة".

وأضاف البيان، "شارك في هذه العملية قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وقيادة محاور ( الأول والثاني والثالث ) قوات البيشمركة، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

واوضحت الخلية، أن هذه العملية "تهدف الى تفتيش منطقة العمليات المشتركة مابين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وتفتيش وتطهير المناطق غير المشغولة والقرى والحدود الفاصلة في مناطق الاهتمام المشترك لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والمطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار في تلك المناطق".