حكومة كوردستان تخصص أكثر من 736 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وافق على تخصيص 736 ملياراً و759 مليون دينار لتنفيذ المشاريع والمقترحات الجارية لعامي 2022 و2023 بشكل نقدي وتدريجي على موازنة الاستثمار في الوزارات.

وقالت دائرة الإعلام ان هذه الموافقة جاءت تحقيقا للمصلحة العامة وفي إطار تنفيذ أجندة الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتقديم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان.

وتعمل حكومة الإقليم على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً، وتشتمل الخطة على، خفض الديون، وتعزيز التنوع الاقتصادي.