أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 151000 دينار
100 جنيه إسترليني = 178000 دينار
100 ليرة تركية = 8500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار