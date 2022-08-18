العراق يسجل أكثر من ألف إصابة بالحمى النزفية والكوليرا خلال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في العراق منذ بداية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين الى 299 إصابة مؤكدة، أن منها 55 حالة وفاة".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".

وتابع، أن "الوزارة سجلت 7 إصابات جديدة بالكوليرا، منها 3 إصابات في بغداد الرصافة و4 إصابات في كركوك"، موضحاً، أن "مجموع الإصابات منذ بداية العام وصل الى 894 إصابة لغاية الآن".