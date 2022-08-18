صحة وبیئة

العراق يسجل أكثر من ألف إصابة بالحمى النزفية والكوليرا خلال 2022

author_image سوار أحمد
ي
ي
العراق الكوليرا الحمى النزفية العراق وزارة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في العراق منذ بداية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين الى 299 إصابة مؤكدة، أن منها 55 حالة وفاة".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات". 

وتابع، أن "الوزارة سجلت 7 إصابات جديدة بالكوليرا، منها 3 إصابات في بغداد الرصافة و4 إصابات في كركوك"، موضحاً، أن "مجموع الإصابات منذ بداية العام وصل الى 894 إصابة لغاية الآن".

ي
ي

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف