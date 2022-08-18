سیاسة

الولايات المتحدة تعيّن قنصلا جديدا لها في اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان القنصلية الأمريكية في أربيل قنصل جديد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القنصلية العامة الأمريكية لدى إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تعيين إرفين هيكس جونيور قنصلا جديدا لها خلفا لروبرت بلادينو الذي انتهت مهام أعماله في شهر تموز الماضي.

وافادت السفارة في بيان، إن هيكس جونيور سينضم إلى القنصلية الأمريكية العامة أربيل، العراق في شهر آب/ أغسطس 2022 .

والقنصل الجديد عمل كمستشار أول لمكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وكبير المفاوضين مع مكتب الشؤون السياسية والعسكرية للمفاوضات والاتفاقيات الأمنية، و مستشار السياسة الخارجية لقوة العمل المشتركة للقرن الأفريقي ومقرها جيبوتي.

وحصل هيكس على شهادته الجامعية من جامعة جورج واشنطن حيث تخصص في الشؤون الدولية والدراسات الأفريقية. ويتقن هيكس الفرنسية ، كما درس البرتغالية والألمانية والعربية والصينية والأمهرية. وهو أول من حصل على جائزة "إدوارد جيه بيركنز" لعام 2021 من الوزارة للقيادة العليا في التنوع والشمول.

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