سیاسة

21 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بكابول

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط افغانستان تفجير داعش مسجد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الأفغانية الخميس، ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مساء الأربعاء مسجدا غربي العاصمة كابول إلى 21 قتيلا و33 جريحا.

ويضاف هذا الهجوم الدموي الى سلسلة الهجمات التي تشهدها البلاد منذ سيطرة طالبان على السلطة قبل عام، ويأتي بعد أسبوع على مقتل رجل دين وشقيقه ينتميان للحركة إثر هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل زدران في بيان: "أمس وقع انفجار في مسجد (...) أثناء صلاة العشاء. نتيجة لذلك استشهد 21 من مواطنينا وأصيب 33 بجروح".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 شخصا آخرين بجروح في التفجير، حسب مصادر طبية وأمنية. وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن انفجارا وقع "في مسجد (...) خلال صلاة المساء" في شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط "جرحى" لم يحدد عددهم فورا.

من جانبها، أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية أنها تلقت 27 ضحية للانفجار بينهم ثلاثة قتلى. وقالت المنظمة إن "معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".

من ناحيته، لم يعط المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حصيلة للهجوم، لكنه ندد في تغريدة بالتفجير وطلب "الصلاة من أجل الشهداء". كما أنه وعد "بمحاسبة القتلة... قريبا".

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبناه تنظيم داعش.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة قبل عام، لكن الهجمات لم تتوقف. ووقعت اعتداءات عديدة في الشهر الحالي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل/نيسان، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنى معظمها تنظيم داعش الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان، التي تؤكد أنها هزمت التنظيم وأنها أوقفت عشرات الجهاديين، إلا أن محللين يعتبرون أن التنظيم الجهادي لا يزال يشكل التحدي الأمني الأبرز للنظام الأفغاني الجديد.

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