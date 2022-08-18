غوتيريش يدعو روسيا وأوكرانيا لمواصلة اتفاقهما وتركيا تؤكد استعداها لإحياء المفاوضات بينهما

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا الى مواصلة اتفاقهما لتصدير القمح الى الأسواق العالمية، فيما أكد أردوغان استعداد بلاده للعب دور الوسيط بهدف إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد في لفيف بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي تركيا وأوكرانيا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي تركيا وأوكرانيا في المؤتمر الصحفي عن استعدادهم لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار غوتيريش الى "إن أسعار الحبوب العالمية تتجه نحو الاستقرار، حيث تم تصدير 25 شحنة من الموانئ الأوكرانية الى الأسواق العالمية، داعياً روسيا واوكرانيا لمواصلة اتفاقهما لمواصلة تصدير القمح الى الاسواق العالمية".

وأضاف غوتيريش "يجب سحب الأسلحة والجنود من محطة زابوريجيا النووية".

من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيقيّم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نتائج الاجتماعات التي عقدها في مدينة لفيف الأوكرانية مع نظيره فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف أردوغان أن العالم بدأ يشعر بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقية إسطنبول التي مكّنت من تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود إلى العالم، مضيفاً أنه أبلغ الرئيس الاوكراني بأن تركيا ستقدم الدعم لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال اردوغان حول الاجتماع الثلاثي "بحثنا في اجتماعنا الثلاثي إمكانية تحويل المناخ الإيجابي الناجم عن اتفاق إسطنبول إلى سلام دائم في أوكرانيا، وأكدنا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية من أجل إحياء المسار الدبلوماسي".

وأشار الى الحرب الروسية الأوكرانية قائلاً "إن بيت القصيد هو تحديد أقصر الطرق وأكثرها إنصافا للوصول إلى طاولة المفاوضات، وإنني ما زلت أؤمن أن الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف".

وأكد أردوغان استعداد بلاده للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات بهدف إحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا على أساس المعايير التي وضعت في إسطنبول.